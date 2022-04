Heckenbrand am Kulturhaus Kalbe

Kalbe - Um 16.58 Uhr ging am MIttwoch (11. April) in Kalbe die Sirene. Die Kameraden der Ortsfeuerwehr wurde zu einem Heckenbrand am Kulturhaus gerufen. Als die Kameraden eintrafen, stand das Buschwerk, das sich neben einem Spielplatz befindet, in Flammen. Das Feuer kam aus dem Inneren des Gebüschs. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. „Ich gehe aber nicht von einer Selbstentzündung aus“, berichtet Ortswehrleiter Ramón Rulff.