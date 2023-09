Letzlingen - vs

Am Sonnabendmittag brach ein Feuer einer Einfamilienhaushaussiedlung am Zienauer Weg in Letzlingen aus.

Um 12.12 Uhr ging die Meldung bei der Feuerwehr ein. Offenbar stand der Dachstuhl eines freistehenden Wohnhauses in Flammen. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Retter bei ihrem Eintreffen bereits eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach fest. Die Rauchgase quollen durch die Dachsteine des Hauses ins Freie.

Das Haus im Zienauer Weg am Sonntagmorgen: Der Dachstuhl ist komplett. Foto: Gesine Biermann

Die Freiwillige Feuerwehr Letzlingen war mit 10 Fahrzeugen und 38 Kameraden vor Ort und konnte ein vollständiges Abbrennen des Haus verhindern. Das Dachgeschoss brannte jedoch vollständig ab. Auch die untere Etage wurde durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Aktuell ist das Haus nicht bewohnbar.

Die Brandursache ist bisher unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen der Polizei, heißt es aus dem Salzwedeler Polizeirevier.

Die junge Familie, die das Haus bewohnt, nach Aussagen von Nachbarn eine Familie mit einem Säugling, war bei Brandausbruch nicht im Haus. „Personen wurden daher glücklicherweise nicht verletzt“, heißt es weiter im Polizeibericht. Das Paar und sein Kind sind bei Familienangehörigen untergekommen.