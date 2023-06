Beim Brand eines Wohnhauses in Kakerbeck ist am Freitagabend ein Schaden in einem unteren sechsstelligen Bereich entstanden. Ein Großeinsatz der Feuerwehren war notwendig. 80 Einsatzkräfte waren vor Ort. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Kakerbeck - Ein Feuer zerstörte am Freitagabend ein Wohnhaus in Kakerbeck. Wegen der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 71 in Kakerbeck für mehrere Stunden gesperrt werden. Was ist passiert?

Nachbarn entdeckten am Freitagabend kurz vor 20 Uhr eine starke Rauchentwicklung in der Dorfstraße in Kakerbeck, kurz hinter der Einfahrt nach Wustrewe. Die Dorfstraße ist zugleich die...