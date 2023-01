Kalbe: Kurz abgelenkt, aufgefahren und verletzt

Bei einem Unfall in Kalbe verletzte sich am Mittwochabend ein 51-Jähriger leicht. Er fuhr auf ein haltendes Fahrzeug auf.

Kalbe (vs) - Ein fuhr 51-Jähriger fuhr am Mittwoch (18. Januar) mit einem VW Caddy auf der Wernstedter Straße und bog dann nach links in die Vahrholzer Straße ein. Während er noch einen Blick auf die dortige Tankstelle warf, übersah er den in der Vahrholzer Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellten LKW Volvo mit Anhänger eines 62-Jährigen, der Holz geladen hatte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte er einen Zusammenprall nicht mehr vermeiden und verletzte sich dabei leicht.