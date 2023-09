Dealer fliegt bei Razzia auf: Hamburger baut Cannabis auf Plantage in Gardelegen an

Bei einer Razzia in Gardelegen ist ein 32 Jahre alter Hamburger festgenommen worden. Er hatte eine Indoor-Plantage eingerichtet und Patronen, eine Machete und jede Menge Drogen im Haus. Foto:

Gardelegen (vs) - Bei einer Razzia am Mittwoch in Gardelegen ist ein mutmaßlicher Drogendealer aus Hamburg aufgeflogen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wurde der 32 Jahre alte Hamburger zuvor verdächtigt, mehrfach mit Drogen gedealt und sie auch angebaut zu haben. Bei der Razzia sei tatsächlich auch eine professionelle Indoor-Plantagen gefunden worden, heißt es weiter von Seiten der Beamten. Insgesamt seien der Polizei 167 Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wuchshöhen, 35 Setzlinge, 1131 Gramm Cannabis, 23 Gramm Kokain, eine Machete und 50 Kleinkaliber-Patronen ins Netz gegangen.

Der 32-jährige Hamburger wurde festgenommen und befindet sich nun in der JVA Burg in Untersuchungshaft.