Explosion am Gericht in Gardelegen: Was ist passiert?

Gardelegen - Zu einem lauten Knall ist es am Sonnabendmorgen in der Tiedgestraße in Gardelegen in der Altmark gekommen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wurde der Briefkasten am Amtsgericht offenbar mit einem Böller gesprengt und nahezu vollständig zerstört. Der Sachschaden soll nach Schätzung der Beamten mehrere Tausend Euro betragen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 03907-724291 zu melden.