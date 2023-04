Das Jagdschloss in Letzlingen war in der Nacht zum gestrigen Mittwoch, 19. April, Ziel bisher unbekannter Täter.

In das Letzlinger Jagdschloss wurde in der Nach vom 18. auf den 19. April eingebrochen.

Letzlingen (ew) - Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude, beschädigten Mobiliar und stahlen Bargeld. Der entstandene Schaden wird auf etwa 11 000 Euro geschätzt. Ein Kriminaltechniker war vor Ort und sicherte Spuren. Zudem kam ein Fährtenhund zum Einsatz. Dieser lief bis zur Straße Am Schlosspark (ehemals Bahnhofstraße) und fand dort noch ein Portemonnaie, das auch zum Diebesgut zählte.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Beobachtungen rund um das Jagdschloss oder an der Straße Am Schlosspark in Letzlingen gemacht hat, die in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, kann sich bei der Polizei im Revierkommissariat Gardelegen melden, und zwar unter der Telefonnummer 03907/72 40.