Am Mittwochabend brannte in Gardelegen ein Behälter für Hausmüll. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen, wie es zu diesem Brand kam.

Gardelegen (vs) - Am Mittwochabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Feuer an der Bertolt-Brecht-Straße in Gardelegen gerufen. Hier brannte ein Behälter für Hausmüll mit einem Fassungsvermögen von 1100 Liter.

Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht, die mit 14 Kameraden und drei Fahrzeugen vor Ort geeilt war. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise zum Brand nimmt die Polizei in Gardelegen telefonisch unter 03907/72 40 entgegen.