Nach Großübung: Tonnenschweres Militärfahrzeug der niederländischen Armee landet bei Kalbe im Graben

Kalbe/Neuendorf - Für ein niederländisches Militärfahrzeug endete die Fahrt am Donnerstagnachmittag (7. Oktober) im Straßengraben. Das Fahrzeug, dessen Insassen sich an den zurückliegenden Tagen an einer großangelegten Übung der Bundeswehr gemeinsam mit ausländischen Streitkräften auf dem Truppenübungsplatz Klietz beteiligten, war auf der L21 aus Neuendorf am Damm in Richtung Kalbe unterwegs.