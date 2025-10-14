Mit einem stillgelegten Auto und falschen Kennzeichen ist ein Mann zu einer Vernehmung in Gardelegen auf dem Polizeirevier erschienen.

Gardelegen. – Ein 32-Jähriger ist am Montagvormittag zu einer Vernehmung auf dem Polizeirevier Gardelegen mit einem Auto erschienen, an dem ein falsches Kennzeichen angebracht war, teilt die Polizei mit.

Demnach war es den Polizisten aufgrund fehlender Plaketten am Nummernschild aufgefallen. Eine Überprüfung habe dann ergeben, dass das Fahrzeug seit September 2025 stillgelegt ist.

Weiterhin existierte keine Versicherung mehr und das Kennzeichen gehörte nicht zu dem Auto, so die Polizei weiter.

Nun hat sich der Mann wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung sowie wegen Kennzeichenmissbrauchs zu verantworten.