32 Kameraden waren am frühen Dienstag, 5. September, zu einem Brand in Badel gerufen worden. Dort brannte es am Waldrand.

Badel (vs) - In Badel im Altmarkkreis Salzwedel ist es am 5. September gegen 2.25 Uhr zu einem Brand gekommen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Feuerwehr und Polizei wurden in der Nacht am frühen Dienstag zu einem Brand an einem Waldrand bei Badel gerufen. Das Feuer hatte auch auf einige Bäume übergegriffen, bevor der Brand schnell durch den Einsatz der 32 Kameraden der Feuerwehr gelöscht wurde.

Der Schaden wird auf ungefähr 1000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.