In der Innenstadt von Gardelegen haben in den vergangenen Monaten drei Autos gebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu den Tätern.

Gardelegen. - In den vergangenen Monaten sind in Gardelegen drei Autos Opfer von Brandstiftung geworden. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung darum, Hinweise zu möglichen Tätern zu geben.

Die erste Tat ereignete sich laut einer Mitteilung am 31. Dezember 2024 gegen 5.30 Uhr in der Straße Holzmarkt. Die zweite Tat habe sich am 23. Februar 2025 zwischen 3.20 Uhr und 3.40 Uhr in der Heldenstraße ereignet, heißt es weiter.

Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf etwa 36.000 Euro. Durch umgehend eingeleitete Löschmaßnahmen der Feuerwehr sei ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser verhindert worden.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Taten und den Tätern: Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe der genannten Straßen gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 03931/682292 bei der Polizei melden.

Dasselbe gilt für Personen, die Fotos oder Videos der Taten in den sozialen Medien gesehen haben oder denen Menschen bekannt sind, die mit den Taten geprahlt haben