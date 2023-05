Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Donnerstag, 4. Mai, in Gardelegen.

Zu einem Unfall mit einer Radfahrerin wurde die Polizei am Donnerstag, 4. Mai, in Gardelegen gerufen.

Gardelegen (vs) - Eine 65-jährige Radfahrerin befuhr am Donnerstag, 4. Mai, kurz vor 15 Uhr den Radweg der Stendaler Straße in Gardelegen in Richtung Stendaler Chaussee. An der dortigen Ampelanlage soll sie vom Radweg plötzlich nach links auf die Straße gelenkt haben, teilte die Polizei in ihrem Bericht mit. Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer, der die Stendaler Straße vom Kreisverkehr aus mit seinem Pkw befuhr, konnte trotz sofortiger Bremsung eine Kollision mit der Fahrradfahrerin nicht mehr verhindern.

Die 65-Jährige stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden am Mercedes und am Fahrrad wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.