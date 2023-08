Auf der Bundesstraße 71 zwischen Kakerbeck und Wiepke ging ein Radlader in Flammen auf. 30 Kameraden aus vier Feuerwehren waren im Einsatz. Das Feuer konnte rasch mit Schaum gelöscht werden.

Radlader geht auf Bundesstraße 71 in Flammen auf

Beim Eintreffen der Feuerwehr Engersen stand der Radlader bereits in Vollbrand.

Engersen - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ging am Montag kurz vor 13.25 Uhr in Flammen auf. So lauten erste Erkenntnisse der Einsatzkräfte vor Ort.