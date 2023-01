Ein 61-jähriger Citroen-Fahrer hat am Montag (30.1.23) gegen 6 Uhr auf der Gardelegener Straße der Freundschaft einen Unfall verursacht. Was ist passiert?

Gardelegen (vs) - Weil er zu ransant in eine Kurve fuhr, hat ein 61-jähriger Citroen-Fahrer am Montag gegen 6 Uhr auf der Gardelegener Straße der Freundschaft einen Unfall verursacht. Auf der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in die Gartenstraße schnitt er die Kurve so stark, dass er frontal mit einem entgegenkommen VW Golf zusammenprallte, den eine 61-Jährige lenkte. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Autos wird von den Beamten auf ungefähr 22 000 Euro geschätzt.