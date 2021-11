Traurige Gewissheit: DNA-Abgleich bestätigt Identität des Toten von Mieste

Mieste (vs) - Nun gibt es Gewissheit. Der bisher unbekannte Tote, der am 31. Oktober an den Bahngleisen zwischen Mieste und Wernitz gefunden wurde, ist der Mann (35), der bereits Anfang Oktober in der Region als vermisst gemeldet wurde.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, konnte die Identität des Verstorbenen mittels eines DNA-Abgleichs bestätigt werden. Zudem heißt es im Bericht der Beamten, dass ein Fremdverschulden als Todesursache ausgeschlossen werden kann.

Die Polizei bedankt sich bei allen, "die die Suche in jeglicher Art unterstützt haben".

Wir verfolgen die Richtlinie, nicht über Suizide zu berichten. In Ausnahmefällen wie diesem erfahren sie durch ihre Umstände aber besondere Aufmerksamkeit. Grund für diese Richtlinie ist die Gefahr der Nachahmung.

Sollten Sie sich betroffen fühlen, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge. Diese erreichen Sie auch unter den kostenlosen Telefonnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222. Dort erhalten Sie anonym, offen, gratis und ideologiefrei Hilfe.