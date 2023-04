Gardelegen/Letzlingen (vs) - Die 59-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia war am Dienstag, 11. April, kurz nach 10 Uhr auf der B 71 von Letzlingen in Richtung Gardelegen unterwegs, als sie auf die Gegenfahrspur geriet. Ein entgegenkommender Sattelzug-Fahrer versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr vermeiden, teilte die Polizei mit.

Anschließend kam der Sattelzug von der Fahrbahn ab, wobei er noch gegen zwei Bäume stieß. Sowohl die Fahrerin des Skoda als auch der 56-jährige Fahrer des Lkw kamen leicht verletzt zur Behandlung in das Krankenhaus in Gardelegen. Beide Fahrzeuge mussten geborgen werden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Zeitweise war die Bundesstraße voll gesperrt. Es kam zu Behinderungen. Weil bei dem Lkw Kraftstoff auslief, kam auch die Feuerwehr Gardelegen zum Einsatz, die mit 24 Kameraden vor Ort war.