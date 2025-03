Gardelegen/vs. - Ein 17-Jähriger hat sich am Sonnabend gegen 22.15 Uhr bei einem Unfall in Gardelegen schwer verletzt. Nach Polizeiangaben befuhr der junge Mann mit einem Krad den Buschhorstweg, aus Richtung Magdeburger Landstraße kommend, in Richtung Windmühlenberg. In einer Linkskurve kollidierte das Zweirad mit einem Bordstein. Der 17-Jährige stürzte auf den Gehweg und verletzte sich schwer.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann nicht die Fahrerlaubnis besitzt, um mit einem Kraftrad fahren zu dürfen. In der Nähe habe sich zu dem Zeitpunkt auch der 63-jährige Halter des Zweirades befunden, heißt es im aktuellen Pressebericht weiter.

Nächtlicher Einsatz

Der 17-Jährige musste ins Krankenhaus. Für ihn wird die nächtliche Spritztour noch ein Nachspiel haben. Denn die Polizeibeamten haben gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Auch der Fahrzeughalter wird sich verantworten müssen. Denn die Ordnungshüter haben den Verdacht, dass dieser die Fahrt des jungen Mannes mit seinem Kraftrad zugelassen hat.