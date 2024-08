Siepe/Dolchau. - Ein Quad (gelenkt von einem 34-Jährigen) und ein Motorrad sind am Sonnabend, 24. August, gegen 20.15 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Siepe und Dolchau in einer Linkskurve frontal zusammengestoßen. Dabei sei der Motorradfahrer (18) von der Fahrbahn in ein Gebüsch geschleudert und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Beide Beteiligte hätten nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Die Beamten schätzen, dass der Schaden im unteren fünfstelligen Bereich liege.