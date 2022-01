Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagabend bei Letzlingen im Altmarkkreis Salzwedel. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen lallenden Autofahrer.

Letzlingen (vs) - Als die Polizei an diesem Unfallort in der Altmark eintraf, wurden die Beamten nicht nur von einem Trümmerfeld überrascht sondern auch von der lallenden Aussprache des Unfallfahrers, der neben seinem Auto stand.

Wie die Polizei Gardelegen mitteilt, waren die Beamten gegen 22.30 Uhr am Sonntagabend (16. Januar) über ein automatisches Notruf-Assistenzsystem des verunglückten BMW alarmiert worden. Der Wagen des 35-jährigen Autofahrers war kurz vor einer leichten Linkskurve von der Salchauer Chaussee abgekommen. Der BMW krachte gegen einen Baum am rechten Straßenrand und wurde anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 35-Jährigen einen Wert von 2,03 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe im Krankenhaus veranlasst und ein Strafverfahren eröffnet.

Der BMW wurde so stark beschädigt, dass der Wagen von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 30.000 Euro.