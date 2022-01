Unfallflucht auf dem Gardelegener Tivoliplatz

Gardelegen (vs) - Eine Unfallflucht in Gardelegen beschäftigt die Polizei. Wie sie mitteilte, parkte eine 75-Jährige am Dienstag gegen 9.30 Uhr einen Mazda 6 auf dem Tivoliplatz. Als sie gegen 13.30 Uhr zurückkam, musste sie diverse Beschädigungen am Pkw, wie zum Beispiel Lackschäden am vorderen Stoßfänger und eine Delle im Kotflügel, feststellen.

Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Unfall und Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei zu kontaktieren, Telefon 03907/72 40.