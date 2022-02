Vergessene Kerze verursacht Brand in der Burgstraße in Gardelegen

Im Erdgeschoss eines Hauses in Gardelegen kam es am Sonnabend zu einem Brand.

Gardelegen (vs) - Eine unbeaufsichtigte Kerze verursachte am Sonnabend (12. Februar) einen Brand in einem eigentlich leerstehenden Haus in Gardelegen.

Wie die Polizei berichtet, rückte die Feuerwehr am Samstagabend gegen 19.50 Uhr in die Burgstraße aus. Dort brannte es im Erdgeschoss eines Hauses, das aktuell saniert wird. 20 Aktive mit fünf Fahrzeugen brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Nach Angaben der Polizei werden die Räume vom Eigentümer derzeit als Werkstatt genutzt. Eine auf einer Werkbank abgestellte Kerze habe das Feuer verursacht.

Den entstandenen Schaden beziffern die Beamten mit etwa 5000 Euro. Wegen Fahrlässiger Brandstiftung wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Hauseigentümer eingeleitet.