Gardelegen (vs) - Eine 27-Jährige fuhr mit einem Skoda Superb auf der L 27 von Hemstedt Richtung Gardelegen. Sie beabsichtigte, nach links auf die Auffahrt zur B 188 abzubiegen. Dabei übersah sie eine 34-Jährige mit einem Skoda Octavia, die sich im Gegenverkehr befand. Das teilte die Polizei mit.

Beide Fahrzeuge stießen in der Folge frontal zusammen. Dabei wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung mit einem Rettungswagen in das Altmarkklinikum Gardelegen gebracht. An beiden Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf 40 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen an dieser Stelle.