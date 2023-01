Vom Hund verraten

Auf der Suche nach dem Besitzer eines Hundes erlebten Polizeibeamte am Mittwochnachmittag, 4. Januar, in Gardelegen eine Überraschung.

Gardelegen (vs) - Eine Streife der Polizei stellte am Mittwoch, 4. Januar, zunächst einen herrenlosen Hund im Stadtgebiet fest. Dessen Besitzer wurde schließlich am Platz der Freiheit, betrunken in seinem Skoda sitzend, vorgefunden.

Der 49-Jährige roch stark nach Alkohol, wirkte etwas desorientiert und konnte beim Aussteigen kaum aufrecht stehen, heißt es im Polizeibericht. Demnach gab er auch zu, nach Letzlingen gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 3,05 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme im Altmark-Klinikum Gardelegen und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Die Fahrerlaubnis konnte dem Mann nicht mehr abgenommen werden. Wie sich herausstellte, besaß er seit Februar 2022 schon keine mehr.