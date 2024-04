Unverschuldet ist in Brunau ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

VW-Fahrer in Brunau unverschuldet verletzt

Der Fahrer dieses Wagens missachtete in Brunau die Vorfahrt eines VW. Beide Autos kollidierten.

Brunau - Weil er die Vorfahrt eines VW nicht beachtete, hat ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer am Montagnachmittag in Brunau einen Unfall verursacht, in dessen Folge eine Person leicht verletzt wurde und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Bei ihr handelte es sich um den 41-jährigen Fahrer des vorfahrtsberechtigten VW, der aus Richtung Jeetze auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Der Mercedes-Fahrer befuhr indes die Kleine Dorfstraße und wollte nach links auf die Bahnhofstraße und dann in Richtung Plather Weg abbiegen. Dabei kam es nach Angaben der Polizei zum Zusammenstoß. Beide Autos wurden dabei beschädigt.