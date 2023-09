Badel (vs) - Der Rand eines Waldgebietes bei Badel stand in der Nacht zu Dienstag (5. September) in Flammen. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 2.30 Uhr auf den Plan gerufen. Das Feuer hatte auch schon auf einige Bäume übergegriffen. Insgesamt rückten 32 Einsatzkräfte der Wehren aus Badel, Güssefeld und Zethlingen an und löschten die Flammen. Der Schaden wird laut Polizei auf ungefähr 1000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.