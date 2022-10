Verkehrsunfall Zwei leicht Verletzte und Sachschaden bei Unfall in Ackendorf

Ein Unfall mit zwei leicht Verletzten und einem Gesamtschaden an zwei Fahrzeugen von etwa 10.000 Euro hat sich am Dienstag (4. Oktober) kurz vor 13.30 Uhr auf der Ackendorfer Landstraße (B 71) ereignet. Was war passiert?