Lkw in Flammen Gefahrgut-Unfall auf der A14: Autobahn Richtung Nossen voll gesperrt

In der Nacht zum Samstag ist auf der A14 ein Lkw mit Gefahrgut in Flammen aufgegangen. Im Zuge der Lösch- und Bergungsarbeiten ist die Fahrspur in Richtung Nossen momentan voll gesperrt.