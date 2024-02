Bei einem Fußballspiel des Halleschen FC gegen Erzgebirge Aue am Sonntag will die Polizei die anreisenden Fans am Hauptbahnhof im Auge behalten.

Kontrollen bei Fußballspiel des Halleschen FC: Polizei will Gewalttaten in Halle verhindern

Halle (Saale)/DUR. - Die Polizei will im Zuge eines Fußballspiels zwischen dem Halleschen FC und dem FC Erzgebirge Aue am Sonntag um 13.30 Uhr im Leuna-Chemie-Stadion die Fans genau im Blick behalten. Dies kündigen die Bundesbeamten an.

Demnach werden zahlreiche Fans in Halle erwartet, die vor allem mit der Bahn anreisen werden, so eine Prognose der Beamten. "Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizei daher verstärkt im Einsatz sein, um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern", heißt es von Seiten eines Sprechers. Es gehe um "eine fanfreundliche, friedliche und sichere An- und Abreise beim Spiel".

Deshalb wollen die Beamten vor allem zwischen 10 und 12.30 Uhr und zwischen 15 und 19 Uhr verstärkt den Hauptbahnhof Halle und die umliegenden Bahnstrecken im Blick behalten, so die Polizei weiter. Die davon Betroffenen werden um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für den Einsatz gebeten.