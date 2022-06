Unbekannter umklammert Mann und stiehlt Geldbörse nach Geldabheben in Weißenfels

Weißenfels/dpa - Nach dem Geldabheben hat ein Unbekannter einem Mann in Weißenfels (Burgenlandkreis) die Geldbörse gestohlen. In der Nähe eines Geldautomaten umklammerte der Täter den 42-Jährigen am Sonntagabend, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei nahm er die Geldbörse mit den abgehobenen Geldscheinen aus der Hosentasche des Mannes. Der 42-Jährige wehrte sich, woraufhin sich der Täter aus seinem T-Shirt wandte und flüchtete. Er ließ das T-Shirt zurück. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.