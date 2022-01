Auto in Genthin/Tucheim geklaut: Polizei findet Fahrzeug wieder

Genthin/Tucheim (vs) - Ein 47-jährige Mann stellte laut Polizei seinen Ford Kuga am 22. Januar um 23 Uhr in Tucheim, Am Bahndamm 15, ab.

Am 23. Januar um 7.30 Uhr stellte er den Diebstahl fest. Das Fahrzeug wurde am gleichen Tag, um 15:30 Uhr in Burg, Südring, geparkt aufgefunden.

Durch die Polizei wurde das Fahrzeug sichergestellt und die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen übernommen.