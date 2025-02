Genthin - Einen Unfall hat es am Donnerstagnachmittag (6. Februar) gegen 13.34 Uhr in der Nähe der B107 bei Genthin-Wald gegeben. Am Abzweig in Richtung Kleinwulkow ist laut einer ersten Polizeiinformation, ein Autofahrer verunglückt und verletzt worden.

Der Fahrer ist mit dem Auto wohl von der Straße abgekommen. Das Auto blieb letztlich auf dem Dach neben der Straße liegen. Weitere Details waren am Nachmittag noch nicht bekannt, da der Einsatz noch lief.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren nach 14 Uhr noch im Einsatz. Die B107 ist am Donnerstagnachmittag zwischen Genthin und Jerichow längere Zeit gesperrt.