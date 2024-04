Berliner Chaussee in Genthin: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Die Polizei war aufgrund eines Unfalls in Genthin im Einsatz.

Genthin - Einen Unfall hat es am Samstagabend in der Berliner Chaussee in Genthin gegeben. Dabei wurde ein 17-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt.

Der junge Mann sei zuvor aus Richtung Stadtmitte auf die Berliner Chaussee abgebogen, berichtet die Polizei. Während der Fahrt geriet der Motorradfahrer vor einem Bahnübergang in einer leichten Linkskurve zu weit nach rechts, stieß an den Bordstein und verlor die Kontrolle über sein Motorrad.

Letztlich stürzte der Fahrer auf den Gehweg. Das Motorrad rutschte weiter, stieß an eine Barke und blieb im Straßengraben liegen. Schnell waren Rettungskräfte vor Ort, um die Verletzungen des 17-Jährigen zu versorgen. Über die Schäden am Fahrzeug wurde nichts bekannt.