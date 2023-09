Genthin/Paplitz (vs) - Eine Rentnerin aus Paplitz erhielt am Donnerstagnachmittag, 31. August, einen Anruf von einer ihr unbekannten Nummer. Am Telefon gab sich eine ihr unbekannte Person als Polizist aus und erzählte ihr von einer „Bande“, die man gestellt hätte wobei einer der Täter noch auf der Flucht sei.

Bei den angeblich festgenommenen Personen fand die Polizei einem Zettel, auf dem die Adresse der Frau notiert war. Der falsche Polizist leitete die Geschädigte an, ihre Wertsachen zusammenzusuchen und alles in ein Behältnis zu packen. Dem kam sie nach und packte Geld, Schmuck und EC Karte (mit PIN) in ihre Geldkassette. Darüber hinaus sollte sie alles verschließen und warten bis sich an ihrer Wohnungstür die Polizei meldet und die Sachen entgegennimmt.

Circa zwei Stunden später erschien eine Person bei der 88-Jährigen vor der Tür, nahm alles an sich und verschwand. Nach Informationen von Zeugen sollen die Täter einen gelben VW-Transporter genutzt haben.

Die durch das Polizeirevier Jerichower Land eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen erfolglos. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet – die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen die Angeben zu den Tätern oder dem beschriebenen Fahrzeug sowie der Fluchtrichtung der Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder via E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de im Polizeirevier Jerichower Land zu melden.

Tipps der Polizei zur Vorbeugung von Telefonbetrug

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Übergeben Sie niemals Geld an der Haustür oder an unbekannte Personen.

- Ändern oder Löschen Sie Ihre Telefonbucheinträge.

- Denken Sie daran, die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste.

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.