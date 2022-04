Demente Rentnerin aus Seniorenheim in Genthin verschwunden (Bild im Artikel)

Genthin (vs) - Seit Sonntag, 3. April, wird die 74-jährige Herma Kalenborn aus dem Seniorenheim „Johanniterhaus Genthin-Wald“ vermisst. Die Gesuchte wurde an diesem Tag gegen 16.00 Uhr letztmalig im Heim gesehen. Seitdem ist sie in unbekannte Richtung abgängig und es gibt keine Informationen zum derzeitigen Aufenthaltsort, so die Polizei. Die vermisste Person leidet unter Demenz und sei somit eigengefährdet.

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei auch unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers sowie eines Fährtenspürhundes und eines Personenspürhundes führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

So sieht die vermisste Person aus. Foto: Polizei

Herma Kalenborn wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter zwischen 70 und 80 Jahre, 170 Zentimeter groß, mittlere Statur, mittellange dunkle Haare mit grauen Strähnen, Brillenträgerin, Bekleidung: schwarze Hose, schwarze Strickjacke mit weißen Punkten, führt vermutlich eine rote Handtasche mit sich.

Gegenwärtig werden die Suchmaßnahmen im Seniorenheim und der unmittelbaren Umgebung weitergeführt. "Wer kann Angaben zum Aufenthalt der Gesuchten machen", fragt die Polizei. "Wer hat Frau Kalenborn nach dem 3. April gegen 16.00 Uhr gesehen", heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 03921/920-0.