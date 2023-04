Die Polizei Jerichower Land hatte in Derben das richtige Näschen. Sie zogen einen 19-Jährigen aus dem Verkehr.

Drogenfahrt in Derben

Ein Autofahrer gibt eine Speichelprobe für einen Drogentest in einer Verkehrskontrolle ab. In Derben zog die Polizei einen berauschten Mann aus dem Verkehr.

Derben - vs - Wer vor einer Polizeikontrolle flieht, hat in der Regel etwas zu verbergen. Dies bestätigte sich mal wieder in der Nacht zu Sonnabend, 15. April 2023. Eine Polizeistreife hatte gegen 2.45 Uhr auf der Hauptstraße einen VW Golf für eine Kontrolle stoppen wollen. Nach Angaben aus dem Polizeirevier, fuhr das Auto einfach weiter, konnte aber wenig später angehalten werden.