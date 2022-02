Einbruch bei Genthin: Täter schlagen am helllichten Tag zu

Besonders dreiste Täter sind in Genthin/Mützel in ein Einfamilienhaus eingestiegen.

Genthin/Mützel (vs) - In Genthin, genauer gesagt im Ortsteil Mützel, sind in der Tatzeit vom 14. Februar gegen 19.00 Uhr bis 15. Februar gegen 16.35 Uhr Täter in gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingedrungen.

Durch zerschlagen einer Scheibe eines Fensters gelangten die Täter in das Haus, so die Polizei. Im Anschluss wurde das gesamte Haus durchsucht. Ein Safe, Bargeld, Sparbuch und Sammelmünzen wurden entwendet. Die Polizei sicherte Spuren und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen

"Wer hat im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu möglichen Tätern machen", fragen die Beamten. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 03921/920-0.