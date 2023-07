Am Sonnabend gab es einen Sportbootunfall in Genthin.

Genthin - Ein mit drei Personen besetztes Sportboot ist am Sonnabendnachmittag auf dem Elbe-Havel-Kanal bei Genthin gekentert. Das Boot war nach einem Fahrmanöver umgekippt und drehte sich mit dem Kiel nach oben. An Bord befand sich ein Familienvater als Bootsführer mit drei Kindern. Alle konnten sich, laut Polizeibericht, unverletzt an das Ufer retten und kamen mit dem Schrecken davon.

Die Freiwillige Feuerwehr Genthin und das auf dem Kanal befindliche Gütermotorschiff „Likedeeler“ konnten das Sportmotorboot bergen. Bei der Bergung seien geringfügige Betriebsstoffe aus dem Außenbordmotor des Sportmotorbootes in den Kanal gelangt.

Gegen den Sportbootfahrer werden von Seiten der Wasserschutzpolizei Ermittlungen wegen des Verdachtes der Gefährdung des Schiffsverkehrs und der Gewässerverunreinigung aufgenommen.