Erschossene Genthinerin hinterlässt zwei Kinder

Die 39-Jährige, die am 19. Januar erschossen wurde, war zweifache Mutter. Der Tatverdächtige sitzt weiterhin in Untersuchungshaft.

Genthin - Der 50-jährige, der wegen des Verdachts auf Totschlag einer 39-Jährigen in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Madel sitzt, hat eine Aussage gemacht. Das bestätigte Thomas Kramer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Thomas Kramer. „Über den Inhalt der Einlassungen mache ist aber keine Angabe“, stellte er klar. Der Kasache, der seit etwa 20 Jahren in Deutschland lebe, verbleibe in Untersuchungshaft.