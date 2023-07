Polizei: Brand in Einfamilienhaus in Genthin/Parchen

Parchen (vs) - In Genthin, Ortsteil Parchen, hat es am 25. Juli gegen 11.58 Uhr in der Burger Straße gebrannt. Dort kam es gestern zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Die örtliche Polizei konnten diesen durch das Küchenfenster lokalisieren, wo zu dieser Zeit ein Küchengerät in Flammen stand.

Die Feuerwehr rückte schnell zum Einsatzort aus und konnte das Feuer erfolgreich löschen. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt, da sich keine Personen zu diesem Zeitpunkt in dem Haus befanden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Untersuchung des Brandes in der Burger Straße sei noch nicht abgeschlossen, heißt es von den Beamten in einer Pressemitteilung.

Die örtlichen Behörden möchten die Gelegenheit nutzen, um den Anwohnern für ihr schnelles Handeln zu danken, indem sie sofort auf den Brand aufmerksam wurden und die Rettungskräfte verständigten. Die Polizei weist in Anbetracht dieses Vorfalls nochmals auf die Wichtigkeit ausreichender Sicherheitsvorkehrungen in Haushalten hin und empfiehlt insbesondere das Installieren von Rauchmeldern in allen Wohnbereichen.