Feuerteufel wütet in Genthin: Asbestdach in Brand - Frau kündigte das Inferno an

Genthin (vs) - Ein Feuerteufel hat am Sonntagmorgen in einem Garagenkomplex in der Genthiner Mützelstraße zugeschlagen. Es war offenbar ein Angriff mit Ansage, wie die Polizei mitteilt.

Demnach habe die Polizei bereits lichterloh brennend vorgefunden. Als die Beamten eintrafen, waren bereits vier Feuerwehren mit der Löschung des Infernos beschäftigt. Das Feuer habe schnell auf das Asbest-Garagendach übergegriffen, heißt es.

Den Flammen fielen unter anderem zwei Fahrräder in der Garage zum Opfer. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Ein Zeuge habe außerdem angegeben, dass eine 32-Jährige ihm gegenüber kurz zuvor den Brand angekündigt habe.