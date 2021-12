Genthin: 81-jähriger VW-Fahrer biegt nach rechts ab und kollidiert mir Verkehrszeichen

Genthin (vs) - An Heiligabend befuhr ein 81-jähriger VW-Fahrer die Mühlenstraße in Parchen. Er beabsichtigte nach rechts in die Genthiner Straße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem dort befindlichen Verkehrszeichen (eingeschränktes Halteverbot). Das Verkehrszeichen knickte ab. Am Pkw des 81-Jährigen entstand lediglich Sachschaden.