Genthin: Unbekannte zerstören Werbetafel an Bushaltestelle

Nach Anzeige der Stadt Genthin sucht die Polizei nach Unbekannten, die bereits Ende August eine große Werbetafel an einer Bushaltestelle zerstört haben sollen.

Genthin (vs) - Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle in der Gschwister-Scholl-Straße. Die Anzeige wurde von der Stadt Genthin erstattet, wie die Polizei mitteilte.

Die Sachbeschäigung soll sich bereits am 26. August gegen 8.00 Uhr morgens ereignet haben. Unbekannte sollen eine Scheibe einer großen Werbetafel eingeworfen haben.

Die Polizei Genthin bittet um Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 03921/920-0.