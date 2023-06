In Schopsdorf steht eine Werkhalle eines Unternehmens in Flammen.

Großbrand in Schopsdorf

Meterhoch standen die Rauchwolken am Sonnabend am Himmel.

Schopsdorf - In Schopsodorf hat am Sonnabendnachmittag die Werkhalle einer Werkstatt gebrannt. Meterhoch schlugen die Rauchwolken in den Himmel und waren kilometerweit zu sehen. Nach ersten Angaben waren mehrere Feuerwehren der Region vor Ort im Einsatz.

Am Sonnabend konnte noch keine Ursache über den Brand gemacht werden. Allerdings wurde die Halle völlig zerstört und kann nicht mehr genutzt werden. Weitere Informationen von Feuerwehr und Polizei werden am Sonntag erwartet.