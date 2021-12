In Schlangenlinien durch Genthin: Ampel wohl beschädigt

Genthin (vs) - Zeugen meldeten der Polizei einen auffälligen Kraftfahrer welcher in der Berliner Chaussee in Genthin von der Fahrbahn abkam und eine Ampel beschädigt haben soll. Der Fahrzeugführer setzte in der Folge seine Fahrt ohne anzuhalten und unter teilweise Schlangenlinien fort, so die Polizei.

In Gewerbegebiet Nord konnte der Fahrzeugführer durch Polizeibeamte festgestellt werden. Nach erster Befragung habe er nichts von einem Unfall mitbekommen.

Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0,37 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt.