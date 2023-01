Die Polizei ermittelt zu einem Unfall eines Motorradfahrers in Genthin. Er hatte sich ohne Helm beim Sturz am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt zu einem Unfall eines Motorradfahrers in Genthin. Er hatte sich ohne Helm beim Sturz am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus.

Genthin - vs - Ein Motorradfahrer kommt am Sonnabend, 28. Januar 2023, kurz vor 17 Uhr auf gerader Strecke auf einer Straße in Genthin zu Fall und verletzt sich dabei am Kopf.