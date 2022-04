Jerichower Land: Erneut GPS-Geräte von landwirtschaftlichen Maschinen geklaut

Elbe/Parey (vs) - Unbekannte Täter begaben sich in der Nacht vom Sonntag zum Montag unberechtigt auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in Bergzow. Dort griffen der oder die Täter zielgerichtet vier Traktoren an, von denen die jeweiligem GPS-Empfänger demontiert wurden, so die Polizei.

Außerdem bauten der/die Täter fünf dazugehörige Monitore aus den Fahrerkabinen der Traktoren ab. Die Geräte wurden in Fahndung gesetzt. Es ist ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden.

Die Kriminalpolizei kam vor Ort und sicherte Spuren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der 03921/920-0 zu melden.

Erst vor kurzer Zeit geschah ein ähnlicher Fall, ebenfalls im Jerichower Land.