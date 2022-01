Jerichow/Karow: Sachbeschädigung bei der freiwilligen Feuerwehr

Laut Polizei des Jerichower Landes ist es in Karow zu einer Sachbeschädigung am Feuerwehrgerätehaus gekommen.

Karow (vs) - Durch bislang unbekannte Täter wurden im Tatzeitraum zwischen dem 25. und dem 26. Januar insgesamt sechs Scheiben am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Karow mittels Steinen eingeworfen und folglich beschädigt.

Der hierbei entstandene Sachschaden wird laut Polizeipressemeldung auf rund 1000 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise zu tatverdächtigen Personen erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 03921/920-0.