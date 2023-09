Rauchgasvergiftung Kochtopf brennt: 93-jährige Omi ist in Genthin bei Großeinsatz von Feuerwehr aus Haus gerettet worden

Am Abend vom 6. September 2023 ist es an der Lorenzstraße in Genthin zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Eine 93-jährige Bewohnerin musste gerettet werden.