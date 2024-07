Ein Mann in Genthin (Jerichower Land) hat eine zweifelhafte Art, seine Fußballbegeisterung zu zeigen. Den EM-Sieg von Spanien gegen Deutschland feierte er mit Schüssen.

Mann in Genthin feiert den EM-Sieg von Spanien gegen Deutschland mit Pistole und Schüssen

In Genthin hat ein Mann nach dem EM-Viertelfinalsieg der spanischen Mannschaft Schüsse abgegeben. Die Polizei griff schnell ein.

Genthin. - Sie hatten es nicht weit und konnten den Täter schnell ausfindig machen. Am Abend vom 5. Juni 2024 haben Polizeibeamte vom Genthiner Revierkommissariat aus mehrere Schüsse wahrgenommen, die in der Gröblerstraße abgegeben worden sind.

Zwölf Schüsse nach dem Sieg im Viertelfinale der Europameisterschaft

Vor Ort sei ein 41-jähriger Mann angetroffen worden, der in seiner Wohnung die Waffe beiseite gelegt habe, wie es in einer Mitteilung heißt. Nach einer Belehrung soll der Mann angegeben haben, den Sieg der spanischen Nationalmannschaft im Viertelfinale der Fußballeuropameisterschaft gefeiert zu haben. Dazu sei er auf die Straße gegangen, habe zwölf Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben und sei dann wieder in seine Wohnung gegangen, heißt es weiter.

Der Beschuldigte soll im berechtigten Besitz der Pistole sein und über einen kleinen Waffenscheins verfügen. In der Wohnung haben Beamte ein verbotenes Springmesser sowie einen Schlagring sichergestellt. Gegen den Mann läuft nun eine Anzeige.